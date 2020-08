올림픽대로 여의상·하류IC 등 일부 도로 여전히 통제

[아시아경제 조인경 기자] 폭우는 잠시 그쳤지만 높아진 한강 수위로 서울시내 도로 곳곳에서 통제가 이어지고 있다.

서울시 교통정보센터에 따르면 12일 오전 6시를 기준으로 올림픽대로 여의상류·여의하류IC 진입이 전면 통제되고 있다. 올림픽대로 김포 방향 신천나들목도 진입이 통제됐다.

개화육갑문 방화대교 남단 하부도로 양방향도 지난 3일부터 내려진 통제가 이어지고 있다.

잠수교는 10일째 양방향 통제중이다. 잠수교 수위는 현재 8.09m로 보행자 제한(5.5m 이상)과 차량 제한(6.2m 이상) 기준을 훌쩍 웃돌고 있다.

또 양평로30길 성산대교 남단 옆부터 양평나들목 구간, 동작대교 하부 신동아쇼핑센터 지하차도, 당산로52길(당산철교남단→당산지하차도), 장안교 양방향 등도 차량 통행이 금지된 상태다.

한강대교는 현재 양방향 소통이 정상적으로 이뤄지고 있다. 한강대교의 수위는 현재 5.48m로, '관심' 수위인 3.90m보다는 높고 홍수주의보 기준인 8.50m보다는 낮다.

