거창군의회, 수해현장 방문 ··· 위로와 격려

신속한 복구 약속



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군의회 전 의원은 6∼8일까지 내린 집중호우로 큰 피해를 본 수해 현장을 방문해 피해 주민과 복구 관계자를 위로·격려했다고 11일 밝혔다.

군 전역에 내린 3일간 평균 강우량은 365.3mm였으며, 위천면은 488mm의 기록적인 폭우가 내리는 등 이번 집중호우로 인명피해 1건, 도로, 하천 매몰 등 공공시설 189건, 주택 전파, 농작물 침수 등 사유시설 10건을 비롯하여 총 199건의 시설피해가 잠정 발생했다.

특히 피해가 심했던 북상면 갈계마을, 위천면 화리골, 고제면 산양마을 수해 현장을 방문해 위문품을 전달하고 피해 주민들의 의견을 청취했다.

김종두 의장은 ‘이번 집중호우로 수해를 입은 피해 주민들에게 깊은 위로의 마음을 전하고 수해 현장에 대한 철저한 피해조사와 신속한 복구가 될 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다’고 말했다.

