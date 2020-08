정헌율 익산시장, 춘포면 구담·문종마을 소통행보

민원현장 방문, 애로사항 청취

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 정헌율 익산시장이 지역 민원현장을 방문해 주민들의 애로사항을 청취하는 등 적극적인 소통행정을 펼치고 있다.

11일 정 시장은 인근 시·군과 접경지역에 위치한 춘포면을 방문해 주민들의 애로사항과 의견을 수렴하고 개선방안을 모색했다.

이날 방문한 춘포면 구담마을은 전주시 도도동과 인접한 지역으로 항공대대에 이어 전주대대가 이전키로 예정돼 있어 주민들의 반발을 사고 있다. 이어 문종마을은 인접 삼례읍에서 대규모 축사 건립을 추진하고 있어 심각한 민원이 야기돼 왔다.

춘포 구담마을 주민 A씨는 “전주 항공대대가 전주 도도동으로 들어온 후 새벽부터 들리는 군용기 굉음으로 주민이 피해를 보고 있다”며 “이런 상황에서 전주대대까지 이전하면 춘포 주민들은 더 큰 고통을 겪게 될 것이다”고 말했다.

또한, 문종마을의 주민 B씨는 “완주군 삼례읍 어전리에 들어서는 축사 때문에 벌레 떼와 축사 냄새, 소음 등으로 인해 시민들이 크게 고통 받을 것으로 예상된다”며 적극적인 환경문제 해결을 요구했다.

정헌율 시장은 “실제 현장에서 경험하고 주민들의 목소리를 들으니 사태의 심각성을 더욱 절실히 깨달았다”며 “평소 우리 시민들이 정주여건과 환경문제 해결에 관심이 많은 만큼 이를 해결할 수 있도록 노력해 한 사람의 시민도 피해 받는 일이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

