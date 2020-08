"어린이 치료에 써달라" 축의금 1억원 기부한 신혼부부

[아시아경제 임주형 기자] 이름을 밝히지 않은 한 신혼부부가 국내외 아동·청소년 치료에 써달라며 결혼식 축의금 1억1000만원을 인천광역시 가천대 길병원에 기부했다.

가천대 길병원은 11일 해당 신혼부부와 남편의 아버지가 병원을 찾아 병원장과 만난 자리에서 '해외심장병 어린이 등 경제적 어려움으로 치료받지 못하는 국내외 어린이들을 위해 써달라'며 1억1000만원을 전달했다고 밝혔다. 이들 부부는 축의금을 이날 기부 현장에서 곧바로 계좌 이체했다.

길병원에 따르면 이들은 지난 7월 결혼식을 치른 뒤 축의금을 어려운 이웃들을 돕는데 기부하기로 한 것으로 전해졌다. 남편인 A 씨는 어린 시절 아버지와 함께 병원에 간 뒤, 우연히 다른 나라에서 치료를 받기 위해 한국을 찾은 심장병 어린이를 보고 이들을 돕고 싶다는 생각을 가지게 됐다고 설명했다.

길병원은 기부자의 뜻에 따라 기부금을 심장병 어린이 초청 치료 사업 등 국내외 소외된 소아·청소년 치료비로 쓸 예정이다.

한편 길병원은 지난 1996년부터 지난해까지 다른 나라 소아·청소년 430여명을 대상으로 심장병 치료 활동을 펼쳐왔다. 다만 올해는 신종 코로나바이러스 감염증 확산으로 인해 사업이 보류된 상태다.

김양우 길병원장은 "기부자들의 따뜻하고 선한 마음이 환아에게도 전달돼 치료를 잘 받고 건강한 사람으로 자랄 수 있도록 최선을 다해 치료하겠다"고 강조했다.

