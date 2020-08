한화솔루션 2Q 영업익 1285억원…전년비 7.8%↑(종합)

[아시아경제 박소연 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 32,450 전일대비 1,350 등락률 +4.34% 거래량 3,405,411 전일가 31,100 2020.08.11 14:16 장중(20분지연) close 은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 1285억원으로 지난해 동기보다 7.83% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

매출은 1조9564억원으로 작년 동기 대비 17.24% 감소했다. 순이익은 1473억원으로 541.04% 늘었다.

한화솔루션은 코로나19 사태에도 불구하고 2분기 연속 1000억원을 넘는 영업이익을 달성했다.

당기순이익은 전년 대비 541% 증가한 1473억을 기록했다. 자회사인 한화종합화학이 보유한 니콜라(미국 수소트럭 업체) 지분 상장에 따른 평가 차익 등이 반영됐기 때문이다.

한화솔루션 관계자는 "올해 1월 통합법인 출범 이후 주요 사업 부문인 케미칼(석유화학)과 큐셀(태양광)이 상호 보완적 작용을 하며 실적 변동성이 크게 줄어들었다"고 말했다.

1분기는 태양광 부문이 1000억원 넘는 영업이익으로, 2분기는 케미칼 부문이 1000억원에 가까운 영업이익으로 실적을 견인하면서, 회사 전체적으로 2분기 연속 1000억원이 넘는 이익을 달성했다는 것이다.

사업 부문별로 보면, 케미칼 부문은 매출 7811억원, 영업이익 928억원을 기록했다. 저유가로 인한 주요 제품 가격 하락으로 매출은 전년 동기 대비 13% 줄었다. 영업이익은 국제 유가 약세에 따른 원료 가격 하락으로 유화제품 스프레드(마진폭)가 확대되면서 전년 동기 대비 30% 늘었다.

큐셀 부문은 지난해 같은 기간에 비해 매출은 6% 줄어든 7428억원, 영업이익은 70% 늘어난 524억원을 기록했다.

한화솔루션 관계자는 "코로나19 확산에 따른 미국·유럽의 경제 봉쇄에도 불구하고 태양광 사업에서 비교적 안정적 이익률을 달성했다"면서 "2분기 저점을 지나 3분기부터 점진적 회복세로 돌아설 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

첨단소재 부문은 코로나19에 따른 국내외 주요 완성차 업체의 가동 중단 여파로 매출은 30% 줄어든 1492억원, 영업손실은 82억원(적자 63억원 증가)을 각각 기록했다.

한화솔루션은 3분기 전망과 관련, 케미칼 부문은 저가 원료 투입 효과가 지속되고, 큐셀 부문은 주요 시장의 점진적 수요 회복에 힘입어 실적이 개선될 것으로 예상했다. 첨단소재 부문은 국내외 자동차 생산량이 회복되면서 매출이 증가할 것으로 전망했다.

