AR 글래스 쓰고 아바타 원격회의…유튜브보며 가구 조립(종합)

LG유플러스, AR 글래스 'U+리얼글래스' 21일 출시

안경 착용하고 스마트폰으로 제어…앱 3개까지 실행

스페이셜과 협력해 원격회의 시범 서비스도 곧 출시

갤럭시노트20·벨벳 등 5G 스마트폰과 연결해 사용

[아시아경제 한진주 기자] AR글래스를 착용하자 가상 회의실에 나를 닮은 아바타가 회의 테이블에 앉았다. 종이 설명서 대신 유튜브로 동영상을 띄워 가구를 조립한다. 좋아하는 아이돌 스타의 춤추는 모습을 360도로 시청한다. 영화에서나 보던 모습들이 현실이 됐다. LG유플러스가 출시하는 AR 글래스 'U+리얼글래스'가 주인공이다.

11일 LG유플러스는 서울 용산 사옥에서 기자간담회를 열고 오는 21일 'U+리얼글래스'를 출시한다고 밝혔다. 일반 소비자를 대상으로 AR글래스를 판매하는 것은 세계 최초다. 지난 6월부터 체험존을 운영해왔던 LG유플러스는 AR전문기업 엔리얼과 손잡고 AR글래스를 내놨다.

김준현 LG유플러스 5G서비스담당(상무)은 "우리가 소개하는 U+리얼글래스는 B2C 대상 첫 제품이자 다른 제품 대비 합리적인 가격이다. LG유플러스가 독점 출시하게 된 것에 자부심을 가진다"며 "지금까지 AR 콘텐츠 만들어서 서비스하게 되면 스마트폰 카메라 창을 통해서 가상의 오브젝트를 볼 수 있었지만 같은 형태의 오브젝트라도 AR글래스로 360도 시야각 확보한 상태에서 보는 것은 더 큰 고객 가치를 준다"고 말했다.

눈 앞에 펼쳐진 공간을 화면으로 바꿔주는 AR글래스

U+리얼글래스를 직접 착용해보니 AR글래스에 스마트폰처럼 50여개의 앱이 눈 앞에 펼쳐졌다. 스마트폰을 움직이면 가상의 레이저가 함께 따라 움직이는데 스마트폰을 터치하면 원하는 앱을 실행할 수 있다. 유튜브 화면을 전체화면으로 키우자 영화관에 온 것처럼 렌즈 화면이 가득 찼다. 스마트폰을 위로 쓸면 앱이 눈 앞으로 가까이 다가오고 아래로 쓸어내리면 멀어진다. 머리를 상하좌우로 움직이면서 빈 공간에 네이버나 카카오톡 등 여러가지 앱을 실행시키고 배치할 수 있다. 미러링 기능을 활용해 앱을 AR글라스에 띄워주는 개념이어서 스마트폰의 CPU와 GPU, 배터리를 사용한다. 최대 1시간~1시간30분 가량 사용할 수 있다.

U+리얼글래스에는 공간을 인식하는 3개의 카메라, 안경 다리에는 볼륨조절 버튼과 스피커가 장착돼있다. 스마트폰과 USB 케이블을 연결해서 사용해야 하며, 스마트폰이 컨트롤러 역할을 한다. 지금은 스마트폰으로 제어할 수 있지만 향후 엔리얼은 손짓을 인식하는 서비스도 개발중이다. 이를 포함한 SDK(소프트웨어개발도구)를 배포했고 내년 상반기 중 손짓을 인식하는 앱 서비스도 출시될 것으로 보인다. 엔리얼은 2019년 CES에서 처음 AR글래스를 선보이며 데뷔한 AR분야 스타트업이며 U+리얼글래스 국내 출시를 위해 지난해 말 한국지사도 설립했다.

여정민 엔리얼 부사장은 국내에 가장 먼저 AR글래스를 출시한 이유에 대해 "한국은 AR 콘텐츠가 가장 많다. 특히 LG유플러스는 여러 통신사 중에서 관련 콘텐츠 뿐 아니라 투자 계획도 뚜렷하게 가지고 있다"며 "향후 차이나모바일, 차이나유니콤, KDDI 등 글로벌 이동통신사들을 통해서도 상용화 할 것"이라고 말했다.

AR글래스 착용하면 아바타가 원격회의실에

LG유플러스는 하반기 중 미국의 ARㆍVR 협업 플랫폼 개발 기업 스페이셜과 협업한 원격회의 시스템을 오는 21일부터 시범서비스로 제공할 예정이다. 영화 킹스맨의 회의 장면이 현실로 실현되는 것이다. 각자 다른 공간에서 최대 10명까지 접속할 수 있으며, 자신만의 아바타로 회의에 참여할 수 있다. 파일로 동영상을 띄워 함께 보는 것도 가능하다.

이진하 스페이셜 공동창업자 겸 최고제품책임자는 "증강현실이 현실화되면서 사람과 사람의 거리를 좁히는 일이 가장 중요하다고 생각해 스페이셜을 창업했다"며 "스페이셜은 멀리서도 한 방에 있는 것처럼 일할 수 있게 도와주는 AR 플랫폼이며 사진 한 장으로 본인을 닮은 아바타를 만들고 여러자료를 공유해 함께 일할 수 있으며 조만간 베타버전을 출시할 예정"이라고 설명했다.

송대원 LG유플러스 미래디바이스담당(상무)은 "아바타로 회의에 참여할 수 있기 때문에 어떤 모습인지 걱정할 필요가 없고 일하고 싶은 공간에 동료나 친구를 불러 PPT나 3D콘텐츠를 공유하는 것도 가능하다"고 말했다.

U+리얼글래스는 갤럭시노트20와 연동되며 LG 벨벳에서도 조만간 이용할 수 있다. 단, 5G 가입자만 이용 가능하다. 안드로이드 앱을 모두 실행할 수 있다. LG유플러스는 U+AR, U+VR 앱을 AR글래스 전용 앱으로 출시하고 U+프로야구, U+아이돌 앱에서도 AR글래스 전용 기능을 제공할 계획이다.

송대원 상무는 "U+프로야구 앱에서 채널을 전환하지 않아도 야구를 시청하다 고개를 돌리면 경쟁팀 스코어나 투수의 방어율, 타자의 타율과 상대전적 등 스코어도 볼 수 있다"며 "U+AR·VR 앱은 5G 스마트폰에서 작동되며 30~40Mbps 속도로 5G에서 원활한 서비스를 제공할 수 있어 LTE에서는 지원되지 않는다"고 말했다.

AR글래스의 출고가는 69만9000원이다. 5G프리미어 플러스(월 10만5000원) 이상 요금제에 가입하고 '스마트기기팩'을 선택하면 50% 할인가에 구입할 수 있다. 도수 렌즈를 부착할 수 있는 프레임과 렌즈 커버, 코받침 등을 제공한다.

쑥쑥 크는 AR글래스 시장…4년 후 4000만대까지

AR글래스 시장은 가파르게 성장하고 있다. 시장조사기관 IDC에 따르면 2019년 20만대였던 AR글래스 출하량은 2024년에 4110만대에 달할 것으로 전망된다. 연 평균 성장률이 191.1% 수준이다. 실제 환경을 시각적으로 완전히 분리하는 VR 글래스에 비해 AR 글래스는 현실 공간 위에 AR 화면을 띄워주기 때문에 물건이나 벽에 부딪치거나 멀미가 생겨날 염려가 없다.

현재 엔리얼 외에도 매직리프 원(2295달러), MS의 홀로렌즈2(3500달러) 등 여러 AR 글래스들이 출시되어있지만 두 제품은 가격이 비싸고 무거운데다 본체나 별도 디바이스와 연결해야 한다는 단점이 있다. MS 뿐 아니라 애플도 AR글래스를 개발중이며 내년 중 프로토타입을 공개할 예정인 것으로 알려졌다. 스마트폰을 이을 차세대 하드웨어로 AR글래스가 급속도로 성장할 것으로 예상된다.

치 슈 엔리얼 CEO 겸 설립자는 "이번 서비스 출시는 모바일 인터넷 산업의 토대를 흔드는 역사적인 순간"이라며 "LG유플러스와의 파트너십을 통해 한국 고객이 다양한 경험을 할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr