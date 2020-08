어촌어항공단, 국민과 함께 하는 혁신 아이디어 공모전 실시

[아시아경제 이광호 기자]한국어촌어항공단은 국민이 체감할 수 있는 기관 혁신 달성과 국민의 다양하고 창의적인 혁신 아이디어 발굴을 위해 '국민과 함께 하는 공단 혁신 아이디어 제안 공모전'을 실시한다고 12일 밝혔다.

응모분야는 사회적가치의 확실한 성과창출, 혁신성장 강화 및 경제 활력 제고, 국민신뢰 제고 3개 부문으로, 참여자는 공단 운영 및 사업 아이디어를 자유롭게 제안할 수 있다.

참가 자격은 국민 누구나 가능하며, 참가신청 및 제안서를 작성해 다음달 4일까지 제출하면 된다.

향후 어촌어항공단은 실현가능성, 혁신성, 효과성, 지속성, 노력성 등을 종합적으로 심사해 대상, 금상, 은상 각 1명을 선정 및 시상할 예정이다.

또한 공모전을 통해 선정된 우수 아이디어는 검토 및 보완을 거쳐 공단 혁신과제 발굴 및 사업 추진에 반영할 계획이다.

최명용 어촌어항공단 이사장은 "국민과 함께하는 혁신 아이디어 공모를 통해 공공기관 행정 수요자인 국민들의 의견을 공단 혁신에 적극 반영하겠다"고 말했다.

