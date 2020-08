손병두 금융위원회 부위원장이 11일 서울 중구 은행회관에서 경제중대본 금융리스크 대응반 회의를 주재하고 있다. 이날 회의에서는 자동차 부품 협력사 지원 실적, 중소·중견기업 금융지원 상황 등을 점검했다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.