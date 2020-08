검찰·금감원 사칭 보이스피싱 일당 검거…26억원 가로채

26억원 가로챈 보이스피싱 일당 체포

검찰과 금융감독원 직원 사칭해

'범죄 연루 정황 있으니 돈 전달하라'

[아시아경제 이정윤 기자] 50대 여성에게 접근해 수십억원의 현금을 가로챈 보이스피싱 일당이 경찰에 체포됐다.

서울 성동경찰서는 검찰과 금융감독원 직원을 사칭해 피해자로부터 현금 26억원을 전달받은 혐의(사기)로 보이스피싱 조직원 1명을 구속하고 1명을 불구속 입건했다고 11일 밝혔다. 피해자에게 접근한 조직원은 총 5명으로 성동경찰서에 붙잡힌 2명 외에 1명은 부산지방경찰청에 검거됐다. 경찰은 나머지 2명을 추적하고 있다.

경찰에 따르면 이들은 지난달 31일 '캠핑용품이 배송될 예정'이라는 문자메시지를 피해자한테 보낸 뒤, 해당 물품을 구매하지 않은 피해자가 발신자에게 전화를 하자 자신을 검찰 수사관으로 소개하며 '범죄 연루 정황이 있어 조사를 해야하니 금융감독원 직원에게 돈을 전달하라'고 말했다.

이후 피해자는 서울의 한 우체국에서 수천만원에서 수억원에 달하는 현금을 여러 차례 인출해 조직원 5명에게 이를 직접 전달한 것으로 알려졌다. 피해자는 아버지 유산을 포함해 계좌의 돈을 모두 전달한 뒤 조직원들과 연락이 되지 않자 이달 5일 경찰에 신고했다.

경찰 관계자는 "주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 나머지 조직원들을 추적 중"이라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr