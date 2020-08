경남대 ‘통일교육위원 연찬반 교육’ 개최

영남통일교육센터, 북한실상 이해하는 시간 갖자

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남대 영남교육통일센터는 창조관 평화홀에서 ‘영남지역 통일교육위원 연찬반 교육’을 개최했다고 11일 밝혔다.

통일교육원이 주관하고 영남통일교육센터가 후원한 이번 교육은 사회 각 분야의 여론형성층을 대상으로 남북관계 현황과 평화·통일정책 및 북한실상에 대한 이해를 돕고자 마련됐다.

온라인 플랫폼 ‘ZOOM’을 활용한 원격 교육과 집합 교육으로 나눠 진행됐다. 교육에는 통일교육원이 선정한 영남권역 통일교육위원 30명이 참여했다.

경남대 창조관 평화홀에서 열린 집합교육에서는 평화통일비전 사회적 대화 전국시민회의 임헌조 공동운영위원장의 ‘평화통일 비전 사회적 대화’를 시작으로, 통일교육원 민경태 교수의 ‘4차 산업혁명과 한반도의 미래’, 통일교육위원협의회 김창수 사무총장의 ‘통일교육위원 역할 및 활동 방향’ 등 다양한 교육이 진행됐다.

원격교육으로 진행된 1일차 교육에는 통일교육원 박형국 사무관의 ‘통일교육위원 운영 방향’과 권숙도 교수의 ‘평화와 통일의 한반도’, 김지영 교수의 ‘한반도 주변정세와 통일환경’, 정은찬 교수의 ‘최근 북한 동향과 향후 전망’ 등을 주제로 한 특강이 이어졌다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr