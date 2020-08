게임빌, 2Q 영업이익 108억…전년대비 흑자 전환

'게임빌프로야구 2020 슈퍼스타즈' 등 스테디셀러 선방

[아시아경제 이진규 기자] 게임빌은 2분기 매출 405억원, 영업이익 108억원, 당기순이익 84억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

2분기 매출은 전년 같은 기간보다 43% 늘었고, 영업이익은 전년 대비 흑자 전환했다. 지난 1분기 전사 영업이익 흑자 전환에 이어 2분기에는 관계기업 투자이익을 제외한 자체 게임사업 실적도 흑자 전환에 성공했다.

'게임빌프로야구 2020 슈퍼스타즈', '별이되어라', 'MLB 퍼펙트이닝 2020' 등 스테디셀러 게임들의 꾸준한 매출 성과와 함께 계열사들의 실적 호조에 따른 투자이익이 실적 향상에 기여했다.

게임빌은 이달부터 차별화된 신작들을 글로벌 시장에 선보인다. 게임빌프로야구 2020 슈퍼스타즈는 이달 중 일본 시장을 비롯해 북미와 대만 등 글로벌 시장으로 영역을 확대한다. 게임빌 대표 지식재산권(IP)인 게임빌프로야구는 그동안 12개의 시리즈를 통해 글로벌 누적 6800만건의 다운로드를 기록한 바 있다. 해외매출 비중이 절반 이상을 차지할 정도로 해외에서 인기가 높았던 만큼 글로벌 출시를 계기로 게임빌의 성장을 견인할 것으로 기대된다.

게임빌은 또 오는 11월 랜덤 디펜스 RPG '아르카나 택틱스'를 글로벌 버전으로 출시한다. 아울러 글로벌 유명 레이싱 게임 IP를 모바일에 최적화시킨 '프로젝트 카스 고'도 선보일 예정이다.

