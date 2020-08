롤스로이스, 애니로 신형 고스트 엔지니어링 기술 소개

[아시아경제 성기호 기자] 롤스로이스모터카가 11일 신형 고스트 개발 인사이트를 담은 4부작 애니메이션 시리즈 중 세 번째 작품을 통해 신형 고스트에 적용된 최신 엔지니어링 기술을 소개했다.

세 번째 영상은 롤스로이스가 최초의 고스트를 출시한 후 고객들의 요구를 충족시키기 위한 엔지니어링 스토리를 담았다. 롤스로이스 엔지니어들은 현 모델에 적용된 사륜 사륜 구동과 조향 기술 등을 신형 고스트에 적용하기 위해 스페이스프레임 아키텍쳐를 점검하고, 롤스로이스 특유의 매직 카펫 라이드 및 역동적인 주행 성능을 개선시킬 수 있도록 플랫폼을 새롭게 조정했다.

신형 고스트를 위해 만들어진 새로운 플랫폼의 핵심은 세 가지의 요소로 구성된 ‘플레이너 시스템’이다. 첫 번째는 전방 서스펜션 상단에 위치한 어퍼 위시본 댐퍼 유닛으로, 안정적이고 편안한 승차감을 제공하는 역할을 한다. 두 번째 플래그베어러 기술은 카메라를 사용해 전방 도로를 탐지하고, 노면의 변화에 맞게 서스펜션 시스템을 대비시킨다. 마지막은 SAT로, GPS 데이터를 미리 파악한 뒤 다가오는 구간에 적절한 기어를 미리 변속해 주는 기능이다.

신형 고스트의 엔지니어링을 담당한 조나단 심스는 “고스트는 깔끔하면서도 다재다능한 매력으로 고객들의 자동차 컬렉션 중에서도 가장 사랑받는 차”라며 “이전 세대를 넘어서는 새로운 고스트를 만드기 위해 제로베이스부터 시작했고, 결과적으로 롤스로이스 아키텍쳐의 한계를 넘어 더욱 역동적이고 럭셔리하며, 어디서나 수월하게 이용할 수 있는 차를 만들어냈다”고 말했다.

한편 올 가을 공개되는 신형 고스트에 대한 본질을 담은 애니메이션 시리즈는 총 4부작으로, 현재 총 세 편이 공개됐다. 애니메이션 시리즈 외 별도로 구성된 팟캐스트 시리즈는 뉴 고스트에 담긴 소재와 엔지니어링에 대한 상세한 설명을 제공하며 아이튠즈 및 구글을 통해 청취할 수 있다.

