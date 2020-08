속보[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 30대 해외입국자가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

11일 대전시에 따르면 이날 유성구 전민동에 거주하는 30대 A(#167)씨가 해외입국 후 자가격리 중에 확진 판정을 받았다. 지역에선 지난달 18일 이후 확진자가 나오지 않았으며 A씨가 확진 판정을 받은 것은 24일 만이다.

다만 시와 방역당국은 A씨가 자가격리 중에 확진 판정을 받아 이동동선 및 접촉자가 없는 것으로 파악하고 있다.

