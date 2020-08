GS, ‘수해 복구 지원’ 성금 10억원 기탁

[아시아경제 황윤주 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 35,000 전일대비 600 등락률 -1.69% 거래량 552,855 전일가 35,600 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close 그룹은 11일 장기간 이어진 집중호우로 피해를 본 지역에 ?복구 지원을 위한 성금 10억원을 사회복지공동모금회에 기탁했다.

GS 관계자는 "피해 지역 주민들의 아픔을 위로하며 어려움을 겪고 있는 분들에게 ?작은 도움이 되었으면 한다."며, "앞으로도 GS는 재난 취약계층과 피해를 본 분들의 ?복구 지원을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

GS는 이번 수해 복구 지원 기탁과는 별도로 각 계열사별로 수해 극복을 위해 적극 나서고 있다. GS칼텍스는 지난 7월23일 재난·재해 발생 시 이재민이 대피생활을 할 경우, 이재민들의 ?사생활 보호와 심리적 안정을 위한 대피소 내 분리형 칸막이와 침낭, 마스크, 수면안대 등 1억원 상당의 ?구호물품을 전국재해구호협회에 전달했다.

또한, GS리테일은 7월 27일 부산 동구 소재의 한 아파트에 생수 1000여 개를 지원한 것을 비롯해 8월 3일 큰비로 피해 입은 충북 단양군 주민에게 즉석밥, 라면, 생수 등 500인분 규모의 식료품 지원했다.

아울러, GS리테일은 전국 곳곳에 내린 큰비로 인적, 물적 피해가 지속되고 있어 지역별로 24시간 지원 요청이 가능한 핫라인을 가동하며 침수 피해 지원 및 복구 사업에 적극 나서고 있다.

한편, GS는 지난 2월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)극복을 위한 사회적 노력에 동참하는 차원에서 ?구호성금 10억원을 기부한 바 있고, 세월호 피해지원 성금, 강원도 산불피해 등 어려움이 있는 곳에 성금을 지원해 왔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr