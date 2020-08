리쥼 비접촉 체온계 100개 성북구 기부

후원금 기부·직접 방역활동 동참하는 단체·주민도 꾸준히 늘어

[아시아경제 박종일 기자] 코로나19 감염확산의 장기화로 모두가 어려움을 겪는 가운데 이웃을 도우려는 온정의 손길과 대응 일선에서 고군분투하는 이들을 향한 응원이 이어지고 있다.

성북구 관계자는 “어려운 이웃을 돕기 위해 후원금을 기부하거나, 직접 방역활동에 나서는 주민도 있다”면서 “코로나19 극복에 있어 모두가 주인공이라는 의식이 있는 것 같다”고 전했다.

지난 7일에는 미용기기 전문제조사 리쥼이 비접촉 체온계 100개를 기부했다. 김진환 대표는 “회사의 역량을 집중해 개발·제작한 제품을 성북구 주민 또는 사회복지시설 이용자의 안전과 건강을 위해 사용하는 것에 감사와 자부심을 느낀다”고 소감을 밝혔다.

이승로 구청장은 “비접촉 체온계는 코로나19 확산 방지에 꼭 필요한 물품이라 감염 취약계층이 이용하는 시설 등에는 충분한 양이 있어야 한다”며 “리쥼의 나눔에 감사의 마음을 드리며 체온계를 꼭 필요한 곳에 잘 전달할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

리쥼은 2020 대한민국 브랜드파워 LED 마스크 부문 1위 수상 등 기술력을 인정받은 업체로 코로나19 극복을 위해 체온계를 지속적으로 기부하고 있다.

성북구에는 이외도 아이원패션(대표 심상완)이 방역에 필요한 고글 500개를 기부한 바 있으며 지역내 위치한 영각사(주지 홍진 스님)가 선별관리소 의료진 및 방역활동에 필요한 물품구입을 위해 3000만원을 기부하는 등 코로나19 극복을 위한 기부와 나눔이 이어지고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr