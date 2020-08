속보[아시아경제 조인경 기자] 11일 집중호우가 한밤중부터 아침까지 이어지면서 동부간선도로 등 서울 시내 도로 곳곳이 통제되고 있다. 출근길 교통 혼잡이 우려된다.

오전 6시 기준으로 동부간선도로 성수분기점∼수락지하차도 양방향, 개화육갑문 방화대교 남단 하부도로 양방향의 차량진입과 통행이 전면 통제 중이다.

또 양평로 30길 성산대교 남단 옆부터 양평나들목 구간, 잠수교, 동작대교 하부신동아쇼핑센터 지하차도, 당산로52길(당산철교남단→당산지하차도) 등도 차량 통행이 전면 금지됐다.

