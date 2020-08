산청군수, 태풍 장미 북상 긴급 현장 안전점검

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 태풍 '장미'의 북상에 대비해 긴급 현장 안전점검을 하는 등 피해 예방에 총력을 기울이고 있다.

이재근 산청군수는 10일 관련 부서 공무원들과 함께 재난 예방과 대응을 위해 지역 내 재해 우려 지역 곳곳을 점검했다.

이 군수는 이날 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업장 외 2곳, 산사 태우려 지역 2곳, 대원사계곡, 저호배수장, 신안 원지 둔치 주차장 등을 확인했다.

현장 점검단은 태풍 및 집중호우에 대비해 재해 우려 지역 사업장의 배수 상태, 산사 태우려 지역의 사전대피상태, 저호배수장의 배수펌프 및 비상발전시설, 배전반 등 작동 여부 및 관리상태, 대원사 계곡의 피서객 안전점검, 저지대 주차장 통제 상황 등 분야별로 종합적으로 점검했다.

이재근 산청군수는 “이번 태풍이 규모는 작은 편이지만 장마로 인한 지반이 약해져 있으므로 적은 비에도 피해가 발생할 우려가 있는 만큼 만반의 준비가 필요하다”며 “군민의 안전을 위해 시설물 관리와 안전사고에 특히 유의해주시길 바란다”고 강조했다.

한편 군은 이번 장마에 대비하기 위해 재난안전대책본부에서 상황판단 회의를 열고 대책을 마련했다.

