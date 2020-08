한미약품그룹 회장에 故임성기 회장 부인 송영숙 고문

[아시아경제 조현의 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 328,500 전일대비 25,000 등락률 -7.07% 거래량 596,205 전일가 353,500 2020.08.10 14:44 장중(20분지연) close 그룹은 신임 회장으로 송영숙 가현문화재단 이사장을 선임했다고 10일 밝혔다.

송 신임 회장은 고(故) 임성기 한미약품그룹 회장의 부인으로, 2002년부터 가현문화재단 이사장을 맡아왔으며 2017년부터는 한미약품에서 고문도 겸하고 있다.

송 회장은 이날 현 경영진을 중심으로 신약 개발에 지속해서 매진하고 해외 파트너들과의 관계 증진 등을 통해 제약 강국을 이루는 데 기여하겠다고 밝혔다.

한미약품그룹 관계자는 "송 회장이 한미약품그룹 및 계열사 설립과 발전 과정에서 임 전 회장을 지근거리에서 보좌하며 조용히 공헌해왔다"며 "특히 북경 한미약품설립 당시 한국과 중국의 정치적 문화적 차이 때문에 발생한 여러 어려움을 극복하는데 많은 기여를 했다"고 말했다.

현재 한미약품그룹의 사업회사인 한미약품은 우종수·권세창 대표이사 사장이 이끌고 있다. 임 회장의 장남 임종윤 사장과 차남 임종훈 부사장, 딸인 임주현 부사장도 한미약품경영에 참여하고 있다.

한미약품의 지주회사인 한미사이언스는 임 회장의 장남인 임종윤 대표이사 사장이 경영을 총괄하고 있다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr