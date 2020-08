정헌율 익산시장 “코로나19 방역·재난대응 철저해야”

확대간부회의서 호우 피해현황·현안과제 점검



[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산 정헌율 시장이 확대간부회의를 개최해 지역의 호우 피해현황을 살피고 현안과제를 점검했다.

10일 정헌율 시장은 북부청사 다목적강당에서 국·소·단·장, 부서장, 읍·면·동장 등 약 90여 명이 참석한 가운데 확대간부회의를 열고 주요 현안과제를 공유하고 논의했다.

이번 회의는 지난주 기록적인 폭우에 따른 지역 피해와 대처 상황부터 살피는 것으로 시작됐다.

정 시장은 주민들의 피해 집계와 응급복구가 신속하게 진행될 수 있도록 모든 행정력을 동원하고 앞으로 발생할 수 있는 자연재해에 대해서도 사전예방을 철저히 해 줄 것을 당부했다.

이날 오전 0시 기준 익산지역에 접수된 호우피해 건수는 도로침수 65건과 하수역류 60건, 주택·상가 침수 등 모두 226건이다.

이어 ▲농정거버넌스 구축·운영 ▲로컬푸드 지역순환체계 구축 ▲축산악취저감 등 환경개선 추진상황 등 10가지 미래농정국 주요 성과와 운영 방향에 대해 공유하고 ▲한국판 뉴딜 관련 신규사업 발굴 ▲도심권 악취발생 원인 및 대응 ▲도시공원 조성 등 25가지 민생 현안사업에 대해 중점 논의했다.

정 시장은 북부청사가 개청함에 따라 그 의미를 다시 되새겨 농업·농촌의 지속 가능한 미래를 위해 농정국 업무를 좀 더 속도감 있게 추진할 것을 요청했다.

또한, 정부의 ‘한국판 뉴딜’ 정책에 발맞춰 연계사업을 적극 발굴하고 포스트코로나 시대의 사회적 변화에 적응키 위해 적극적이고 유연한 사고, 색다른 시각으로 업무에 접근하는 등 새로운 공직자상 정립을 주문했다.

이와 함께 본격적인 여름 휴가철을 맞아 지역 주요 관광지 등 불특정 다수가 방문하는 시설에 코로나19 집중 방역을 실시하고 여름철 집중호우, 태풍, 폭염 등 자연재난으로 인한 피해사례가 없도록 사전 조치사항과 대응계획 점검에 모든 행정력을 집중해 줄 것도 강조했다.

정헌율 시장은 “연초부터 코로나19 예방과 집중호우 등 재난 상황 대응에 힘써준 직원들에게 감사를 드린다”며 “집중호우로 피해를 입은 시민들이 조속히 일상생활에 복귀할 수 있도록 전 행정력을 투입하고 북상 중인 태풍 장미에 철저히 대비해 주민 피해 예방에 만전을 기해야 한다”고 말했다.

이날 정 시장은 북부권 주민들의 다양한 의견을 청취하고 지역 현안사업을 추진키 위해 북부청사에 남아 업무를 수행했으며 향후 매월 첫째 주 월요일마다 정기적으로 북부청사에서 업무를 수행할 예정이다.

앞서 시가 이날 열기로 한 함열읍 북부청사 개청식은 집중호우로 인한 농민 피해와 태풍 ‘장미’ 대비키 위해 취소하고 전 직원이 피해 예방활동을 할 수 있도록 조치했다.

함열 북부청사는 미래농정국 5개 부서와 올해 1월 차량등록사업소, 함열출장소, 함열읍행정복지센터까지 이전을 완료해 건축과 차량분야 현장 민원과 농업행정 서비스의 유기적인 연계가 가능해졌다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr