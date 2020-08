문준희 합천군수 "댐 수위조절 실패, 천재 아닌 인재"

댐 방류량 증가로 막대한 패해 발생, 정부에 보상 촉구



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 문준희 경남 합천군수는 "집중 호우 기간 합천댐 방류량 증가로 막대한 피해가 발생했다"라며 10일 정부에 보상을 촉구했다.

문 군수는 이날 군청 회의실에서 '합천댐 홍수대비 수위 조절 실패에 따른 대책 마련 촉구 기자회견'을 열어 이같이 말했다.

그는 "이번 집중호우 때 비 피해 90%가 합천댐이 위치한 황강 인근 마을과 농경지 주변에서 발생했다"라고 지적하며 "이는 댐 방류량 급증에 원인이 있다"라고 밝혔다.

문 군수에 따르면 수자원 공사 합천댐 관리단이 지난 7일 오후 5시께 수문 5개를 열어 초당 500t을 방류하다 이후 방류량을 최대 초당 2천700t까지 늘렸다.

이에 문 군수는 이번 폭우 피해는 자연재해가 아닌 방류량 조절 실패에 따른 인재라고 주장했다.

실제 합천에는 황강 주변 농경지 435㏊, 주택 53건, 비닐하우스 300동, 축사 8개 동에서 한우와 돼지 등 3천340마리가 피해를 봤다.

문 군수는 "합천댐은 다목적이기는 하나 홍수 조절이 가장 우선인데 물 확보에만 눈이 멀어 이와 같은 참상을 초래했다"라며 "환경부는 이와 같은 물관리 실책을 각성하고 피해를 보상하라"라고 촉구했다.

