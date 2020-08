호남대, 올해 2학기 등록금 11% 감면 결정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교(총장 박상철)는 올해 2학기 등록금을 11% 감면하기로 했다고 9일 밝혔다.

호남대학교는 수년간 지속돼 온 등록금 동결·인하와 코로나19 등으로 인한 재정적 어려움이 크지만, 학생과 학부모의 학비부담 을 덜어주기 위해 재학생들에게 특별장학금을 지원하기로 했다.

특별장학금 지원대상은 2020학년도 1학기 학부 정규학기 재학생으로 등록금 실 납부액의 11%를 감면한다. 지급 방법은 2020학년도 2학기 등록금에서 감면하는 방식이다.

박상철 호남대학교 총장은 “코로나19의 장기화로 어려운 시기를 겪고 있는 학생들과 학부모님들의 부담을 덜어드리고자 특별장학금을 지원해 2학기 등록금을 일부 감면해주기로 했다”며 “앞으로도 호남대학교는 학생들이 안전하고 최적화된 교육환경에서 학습에 매진할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

강민우 총학생회장은 “코로나19로 어려운 상황 속에서도 등록금 감면을 결정한 대학 측에 감사드린다”며 “학우들이 최상의 학습여건 속에서 학업에 집중할 수 있도록 면학 분위기 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

