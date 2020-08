잠 못 이루는 열대야, 불면증 어쩌나?

여름철 대표질환 불면증 지속되면 치료해야

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한낮을 달군 폭염이 밤까지 기세를 굽히지 않는 열대야 기간에 발병이 많은 대표적 질환이 불면증이다.

무더위로 인한 심각한 불면증은 치료가 필요한 질환이라고 의학계에선 본다.

열대야는 당일 오후 6시부터 다음 날 오전 9시까지 최저기온이 25’C 이상인 날을 말한다. 부산기상청에 따르면 지난 2일이 부산지역에선 첫 열대야였다.

적정 수면 온도인 18∼20℃를 훨씬 넘는 여름철이 되면 수면 환경이 변해 기존에 불면증이 없던 사람도 쉽게 잠이 들기 어려우며 평소 불면증을 겪고 있다면 증상이 더 악화할 수 있다.

불면증은 대표적인 수면장애 질환으로 밤에 잠을 자고 싶으나 잠이 오지 않는 증상이 대표적이다. 충분히 잠을 자지 않으면 낮 시간대에 피로감, 졸림, 의욕 상실 등으로 일상생활에 지장을 줘 삶의 질을 떨어뜨릴 수도 있다.

불면증의 근본적인 예방과 치료는 정상적인 수면을 취할 수 있는 생활습관을 만드는 것으로 기상시간과 수면시간을 정해 2시간 이상 벗어나지 않도록 하며 가급적 낮잠을 피하는 것이 좋다.

숙면을 위해서는 체온이 평소보다 1도 떨어져야 하는데 자기 전 덥다고 찬물로 샤워를 하면 일시적으로 시원할 수 있지만 피부혈관을 수축시켜 체온이 내려가지 않으므로 미지근한 물로 샤워하는 것이 좋다.

덥다고 에어컨을 틀어 놓고 자면 호흡기를 건조하게 만들어 숙면을 방해하므로 에어컨은 타이머를 설정해 최소한 가동하는 것이 좋고 선풍기는 직접 바람에 맞지 않게 회전시키도록 한다.

이불 등 침구류는 통기성이 좋은 여름용으로 교체하도록 하며 침실은 잠을 자기 위한 공간으로 사용해야 한다. 잠들기 30분 전에는 스마트폰, 독서, TV 시청 등을 피하며 잠이 오지 않는다면 무리하게 자려고 애쓰기보다는 잠시 다른 일을 해보는 것도 좋다.

또한 이뇨작용을 촉진하는 수박, 음료나 각성 효과가 있는 카페인 음료, 담배 등은 깊은 잠을 방해하기 때문에 자기 전에는 섭취하지 않는 것이 좋다.

대동병원 정신건강의학과 김진현 과장은 “여름철에는 폭염이나 열대야 등 높은 기온으로 인해 일시적으로 불면증이 올 수 있다”며, “잠이 쉽게 들지 않거나, 잠이 자주 깨거나, 중간에 깬 후 다시 잠들기 어려운 증상 등이 한 달 이상 지속하면 날씨 탓으로 돌리고 방치하기보다는 전문의를 통해 진단을 받는 것이 좋다”고 말했다.

