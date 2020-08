정부, V자 반등 기대하지만…韓 하반기도 암울, 수출이 관건

한국은행, 이달 말 수정경제전망 발표

[아시아경제 김은별 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향을 딛고 하반기에 'V자 반등'을 기대하는 가운데, 경제 전문가들의 전망은 그다지 긍정적이지 않은 모습이다. 올해 상반기보다 하반기가 더 어려울 것이란 분석도 나오는 상황이다.

LG경제연구원은 지난 6일 발표한 '2020년 국내외 경제전망' 보고서에서 올해 한국 경제성장률 전망치를 -1.0%로 제시했다. 이는 해외 투자은행(IB)들의 전망치 평균(-0.8%)보다 낮지만 경제협력개발기구(OECD), 국제통화기금(IMF)이 제시한 -1.2%, -2.1%보다는 높은 수치다.

연구원은 하반기 우리 경제가 1.0% 역성장을 기록해 상반기(-0.8%)보다 악화할 것으로 내다봤다. 5월을 저점으로 경기가 회복세를 보이고 있지만 반짝 반등에 그칠 것이라는 이유에서다. 하반기에도 하루 50~100명 내외의 코로나19 신규 확진자가 발생해 대면 소비를 꺼리는 분위기가 당분간 지속되면서 생산 등이 예년 수준을 회복하기 힘들 것이라는 분석이다. 연구원은 "국내 경제는 3·4분기 초반까지 비교적 빠르게 반등하겠지만 이후 속도가 늦어지면서 4·4분기에도 전년 대비 마이너스 성장할 것으로 전망된다"고 밝혔다.

특히 연구원은 코로나19로 수출이 저조한 모습을 보이며 저성장 기조가 심화할 수 있다고 우려했다. 주요 수출 대상국인 미국 등에서 코로나19 확산이 멈추지 않아 수출이 계속해서 마이너스를 기록할 가능성이 높다는 것이다.

해외 투자은행(IB)들의 올해 한국 경제성장률 전망치도 일제히 하향 조정됐다. 국제금융센터가 7월 말 기준으로 집계한 9개 글로벌 IB의 올해 한국 성장률 전망치 평균은 -0.8%로 전월 대비 4% 포인트 하락한 것으로 나타났다. 지난 1월 말 전망치 평균은 2.2%였는데 2월 말 2.0%, 3월 말 0.9%를 거쳐 4월 말에는 마이너스(-0.9%)로 뚝 떨어졌다.

국내 경제전문가들도 올해 우리 경제가 작년(2.0%)보다 큰 폭으로 하락한 -0.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망했다.

한국개발연구원(KDI)은 9일 펴낸 'KDI 경제동향(8월호)'에서 지난달 국내 경제전망 전문가 21명을 상대로 설문조사(20명 응답)한 결과 이처럼 나왔다고 밝혔다. KDI는 "국내 경제 전반에 대한 부정적인 견해가 강화되면서 2020년 경제성장률 전망치는 지난 4월 조사(-0.3%) 대비 0.6%포인트 하향 조정됐다"고 설명했다.

KDI 설문에 응답한 경제 전문가들 역시 수출이 부진한 부분을 우려요소로 꼽았다. 전문가들은 수출(금액 기준)은 세계 경제 침체로 올해 내내 부진한 모습을 보이면서 9.5% 감소하고, 내년에는 5.9% 증가할 것으로 전망했다.

올해 수출은 5.8% 감소할 것으로 예측한 4월 전망보다 더 부진한 수치가 나올 것으로 본 것이다. 이에 따라 올해 경상수지 흑자는 작년보다 축소된 425억 달러를 기록하고, 내년에는 소폭 확대될 것으로 예상했다. 올해 경상흑자 전망치는 역시 지난 4월 전망치인 542억 달러보다 하향 조정된 것인데다, 한국은행이 예상한 전망치(570억달러)보다도 훨씬 더 조정된 것이다. 한은은 현재 기조대로라면 올해 전망치 달성은 가능하다고 예상한 바 있다.

한편 한은은 이달 말 올해 경제성장률 전망치를 수정해 발표한다. 한은은 올해 상반기 성장률을 -0.5%, 연간 성장률을 -0.2%로 전망했었지만 조정이 불가피하다. 한은이 지난 7월 말 발표한 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 전분기 대비 3.3% 감소해 외환위기 이후 최대 폭으로 떨어졌다.

