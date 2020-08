LG전자, 英 FTSE 사회책임투자지수 소비자 가전 분야 최고점

환경, 사회, 지배구조 부문에서 모두 높은 평점받아

[아시아경제 이기민 기자] LG전자는 영국 FTSE(Financial Times Security Exchange)의 FTSE4Good 지수에 자사가 6년 연속 편입됐다고 9일 밝혔다.

FTSE4Good은 파이낸셜타임스(FT)와 런던증권거래소(LSE)가 공동으로 소유한 FTSE인터내셔널이 만든 사회책임투자지수이며 기업의 사회적 책임 이행 정도를 평가한다.

환경, 사회, 지배구조 등 모든 부문에서 높은 평가를 받아 소비자 가전 분야에에서는 최고점을 획득했다고 LG전자는 설명했다.

LG전자는 온실가스 감축, 에너지 고효율 제품 개발, 폐자원 활용 등을 통해 탄소 중립 및 순환경제 실현에 앞장서고 있다.

LG전자는 2030년까지 제품 생산단계에서 발생하는 탄소를 2017년 대비 50%로 줄이는 동시에 외부에서 탄소감축활동을 통해 획득한 탄소배출권으로 탄소중립을 실현화 한다는 내용이 담긴 '탄소중립 2030'을 지난해 선언한 바 있다.

LG전자가 지난해 제품 생산단계에서 배출한 온실가스는 150만t CO2e(이산화탄소환산톤, 온실가스를 이산화탄소 배출량으로 환산한 값)으로 지난 2017년 대비 약 22% 줄였다.

또 LG전자는 차별화된 제품과 기술을 활용해 세계 곳곳의 환경, 위생 등 사회적 이슈를 해결하는 데 기여하고 있다.

이 뿐만 아니라 글로벌 임직원들이 자발적으로 참여해 지역사회에 나눔을 실천하는 LG전자 자원봉사자의 날, 사회적 기업 지원 사업인 LG소셜캠퍼스 등 각종 프로그램을 운영하며 더 나은 사회를 만들기 위해 노력하고 있다.

LG전자는 또한 2006년부터 매년 지속가능경영보고서를 발간하고 이해관계자들에게 사회적 책임을 이행한 결과를 비롯해 경제, 사회, 환경 분야의 지속가능경영 성과를 투명하게 공개해 소통을 강화하고 있다.

