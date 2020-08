모나미, 빈폴키즈와 티셔츠 DIY 키트 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 모나미는 삼성물산 패션부문 키즈 브랜드 ‘빈폴키즈’와 협업해 티셔츠 DIY(Do It Yourself) 키트를 출시했다고 7일 밝혔다.

티셔츠 DIY 키트는 모나미 패브릭 마카 세트와 빈폴키즈 7부 티셔츠로 구성됐다.

모나미 패브릭 마카는 다양한 직물에 채색이 가능하며 채색 후 잉크가 마르면 별도의 다림질이 필요 없어 간편하게 사용할 수 있다. 패브릭 마카로 티셔츠에 자유롭게 그림을 그려 나만의 개성을 담은 작품으로 완성할 수 있다.

키트는 환경 사랑을 주제로 제작됐다. 키트를 담는 파우치는 버려지는 자투리 원단으로 만들어졌다. 키트는 모나미 공식 온라인 쇼핑몰 모나미몰과 모나미 스토어, SSF샵에서 판매된다. 소비자 가격은 3만9000원이다.

한편 모나미는 협업 키트 출시를 기념해 공식 페이스북과 인스타그램 채널에서 댓글 이벤트를 진행한다. 나만의 기발한 환경사랑 실천방법을 댓글로 남기면 추첨을 통해 총 5명에게 티셔츠 DIY 키트를 증정한다. 이벤트는 오는 16일까지 진행된다.

