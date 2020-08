르노삼성, 수해 침수차 수리·무상 견인 서비스

[아시아경제 우수연 기자]르노삼성자동차는 최근 전국적으로 이어진 집중 호우로 차량 파손 및 침수 피해를 입은 르노삼성차 고객을 위해 오는 9월까지 수리비 지원과 무상 견인 서비스를 제공하는 특별 지원 서비스를 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 서비스는 전국 르노삼성 직영·협력 서비스센터에서 진행된다. 보험 수리를 하는 고객에게는 자기부담금(면책금) 전액을 50만원 한도 내에서 지원하며, 유상수리(비보험) 고객에게는 부품과 공임을 포함한 수리비를 30% 할인(최대 500만원 한도)해준다.

또한 보험사에서 보상하는 차량 가액을 초과하는 수리비에 대해서는 르노삼성의 '내 차 사랑 수리비 지원 프로그램'을 통해 중복 할인을 받을 수 있다. 아울러 르노삼성 애프터서비스(A/S) 브랜드인 ‘오토솔루션’이 제공하는 평생 견인 서비스를 이용하면 가장 가까운 서비스센터로 무상 견인 서비스를 이용할 수 있다.

김태준 르노삼성 영업본부장은 "계속되는 폭우로 인해 차량 파손이나 침수로 어려움을 겪고 있는 고객들에게 도움을 드리고자 오토솔루션에서 다양한 피해 지원 서비스를 제공한다"며 "앞으로도 고객이 겪는 불편함에 발 빠르게 대처해 도움을 드릴 수 있는 방법들을 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr