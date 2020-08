부산 ‘해수욕장 집합제한명령’ 또 연장

부산시, 집합제한명령 8월 31일까지 기간 연장

휴가철이지만 안전한 해수욕장 방역대책 총력

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 극성수기 휴가철을 맞았지만 부산 해수욕장 집합제한명령 기간은 더 연장된다.

부산시는 해수욕장 집합제한명령 기간을 8월 31일까지 연장하고 해수욕장 방역대책을 더 강화한다고 7일 밝혔다.

집합제한명령은 부산지역 해수욕장에서 야간 취식제한과 마스크 착용을 의무화하는 것으로 애초 기간이 8월 15일까지였으나 방역대책 강화로 이달 말까지로 길어졌다.

시는 지난 4일 해운대구 관광시설관리사업소에서 방역전문가와 해수욕장 관계관 등 20여명이 참석한 가운데 긴급회의를 열고 이런 결정을 했고, 내용은 해수욕장별로 고시될 예정이다.

시는 해수부가 요청한 해수욕장 휴무제와 개장기간 단축방안도 검토했지만 현행법상 해수욕장 개장 여부와 상관없이 상시입수가 가능한 점과 풍선효과로 인해 해수욕장 인근 지역의 밀집도가 더 높아지는 점 등을 고려해 실효성 있는 방안을 결정했다.

시는 관계기관과 주말마다 가용인력과 홍보매체를 총동원해 방역지침 준수 캠페인을 벌이기로 했다. 마스크 미착용과 야간 취식에 대해선 단속인원을 늘려 강력히 대처할 예정이다.

또한 식당 등 인근 업소에 대한 관리를 강화하고, 해수욕장 밀집도가 높아질 때는 재난문자 발송과 피서용품 대여 중단과 주차장 통제도 진행키로 했다.

앞서 시는 해수욕장 코로나19 방역을 위해 ▲파라솔 현장 배정제 ▲ 해수욕장별 혼잡도 정보 제공 ▲해수욕장 인근 업소, 수변공원 등 QR코드 입장 ▲해수욕장 마스크 미착용 및 취식 행위 단속(벌금 부과) ▲해수욕장 밀집도 상승 시 재난문자 발송 등 방역대책을 마련했다.

그동안 시는 133명의 단속반을 투입해 해수욕장 마스크 단속과 야간 취식금지 단속을 하고 있으며 모두 5168건을 계도하거나 단속했다.

조유장 부산시 관광마이스산업국장은 “코로나19 예방은 방역 당국의 노력은 물론 시민의 방역수칙 준수가 중요한 만큼 피서객과 인근 업소에서는 자발적인 방역지침 준수에 동참해달라”고 주문했다.

