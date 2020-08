[e종목 눈에 띄네]코스닥-6일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 신라젠=신라젠 상장폐지 여부 결정 못해...기업심사위 속개 결정

◆ 신한제4호스팩=상장폐지 사유발생

◆ 모두투어=2분기 영업손실 93억...적자 폭 확대

◆ 노터스=2분기 영업이익 16.9억…전년비 20.43%↑

◆ 카페24=2분기 연결 영업익 43억원…전년비 7%↑

◆ GS홈쇼핑=2분기 영업익 415억원...전년비 27.3%↑

◆ CJ ENM=2분기 영업익 734억원...전년비 24.2%↓

◆ 스튜디오드래곤=2분기 영업익 169억원…전년대비 56%↑

