美 주간 실업수당 청구건수 하락 전환…118.6만건 (상보)

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산하면서 2주 연속 늘어나던 미국의 실업수당 청구건수가 다시 하락 전환했다.

미 노동부는 6일(현지시간) 지난주(7월26일~8월1일) 신규 실업수당 청구 건수가 118만6000건으로 집계됐다고 밝혔다. 직전주(143만5000건)보다 24만9000건 줄어든 수치다.

지난주 신규 실업수당 청구건수는 블룸버그통신이 전망한 수치(140만건)도 밑돌았다. 3월 넷째 주(3월 22일~28일) 정점을 찍은 이후 15주 연속 감소했었다. 최근 다수 지역에서 경제활동을 다시 중단하면서 7월 중순부터 다시 늘었으나 지난주엔 하락 전환했다.

2주 이상 이어서 실업수당을 신청한 현황을 보여주는 연속 실업수당 신청건수는 7월25일로 끝난 주에 1610만7000건을 기록했다. 이 역시 직전치(1701만8000건) 대비 84만4000건 줄어든 수치다. 전망치(1690만건)도 하회했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr