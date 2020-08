세계 코로나19 누적 확진자 1900만명 돌파 (상보)

[아시아경제 김은별 기자] 전 세계의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자가 1900만명을 넘어섰다.

국제통계사이트 월드오미터 집계에 따르면 6일 오후 7시 기준 전세계 코로나19 확진자는 1900만415명, 사망자는 71만1627명으로 집계됐다.

세계보건기구(WHO)에 코로나19가 처음 보고된 작년 12월31일 이후 약 7개월여만, WHO가 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)를 선포한 올해 1월 30일을 기준으로는 약 반 년 만에 1900만명을 넘어선 것이다.

코로나19는 최근 들어 더 빠른 속도로 확산하고 있다. 누적 확진자는 지난 6월28일 1000만명을 넘어선 뒤 불과 25일 만인 지난 22일 1500만명으로 폭증했고 이후 나흘마다 100만명씩 늘었다.

국가별 확진자 수는 미국(497만3741명)이 가장 많고 브라질(286만2761명), 인도(196만7700명), 러시아(87만1894명), 남아프리카공화국(52만9877명) 등이 뒤를 잇고 있다.

유럽과 아시아에서도 재확산이 나타나고 있다. 확산을 억제하는 데 성공한 것으로 평가되던 독일은 이날 3개월 만에 신규 확진자가 1000명을 넘어섰다. 일본에서도 최근 사흘 연속으로 하루 신규 확진자가 1000명대를 기록해 비상이 걸렸다.

