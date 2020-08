총리실, "만나자" 공문 보낸 의협에 사실상 '거부'…"복지부 만나라"

[아시아경제 이광호 기자] 국무총리실이 의대정원 확대 등을 둘러싸고 직접 협의를 요청한 대한의사협회(의협)에 사실상 거부 의사를 밝혔다.

총리실은 6일 의협에 공문을 보내 "보건의료 현안은 주무 부처인 보건복지부와 이해관계단체인 의협이 대화와 소통을 통해 풀어가야 할 사안"이라고 전했다. 이어 "복지부도 의협과 대화하기 위해 최선의 노력을 다하고 있는것으로 안다"며 "조속한 시일 내 복지부와 의협이 협의체를 구성해 보건의료 현안에대해 심도있는 논의를 진행할 수 있기를 기대한다"고 전했다. 사실상 협의 거절 의사를 공식화 한 것이다.

이는 의협이 전날 복지부와의 만남을 거부하고 총리실에 공문으로 "복지부와 신뢰가 전제된 심도 있는 대화가 불가능하니 정부를 대표하는 총리실이 직접 협의에 나서달라"고 요청한 데 따른 답변이다. 의협은 전날 의대 정원 확대 문제 등을 조율하고자 보건복지부와 만나 대화하기로 한 일정을 전격 취소했다. 그러면서 국무총리실에 직접 협의하자고 요구했다.

전공의들로 구성된 대한전공의협의회는 정부의 의대 정원 확대 계획이 의료체계 왜곡을 가중한다며 오는 7일 중환자실, 분만, 수술, 투석실, 응급실 등 필수 인력까지 모두 포함해 파업에 나서겠다고 밝힌 바 있다. 전공의들과 별개로 개원의 위주로 구성된 의협 역시 이달 14일 총파업을 예고했다.

