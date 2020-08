유명희 "일본 지지 계속 구할 것…나는 '친중' '친미' 아니다"

WTO 사무총장 선거…8개국 후보 경합

120여개 회원국 만나 지지 교섭 활동

"WTO 개혁 성과를 낼 능력, 자질 중요"

[아시아경제 김보경 기자] 세계무역기구(WTO) 사무총장 선거에 나선 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장은 6일 일본이 비우호적인 입장을 보인 데 대해 "양국의 과거 공조를 바탕으로 계속 지지를 구할 것"이라고 밝혔다.

유 본부장은 이날 정부세종청사에서 기자들과 만나 "다자무역체제가 든든하게 작동하는 것이 무역을 통해 계속 경제 성장을 해온 일본에도 도움이 되는 일"이라며 이같이 말했다.

유 본부장은 지난달 13∼22일 스위스 제네바에서 120여개 WTO 회원국을 만나 지지 교섭 활동을 벌이는 동안 주 제네바 일본 대사와도 접촉해 WTO에 관한 생각과 비전을 공유했다고 밝혔다.

그는 "일본 역시 WTO 개혁이 가능한 후보자인지를 중요하게 여긴다고 대외적으로 밝힌 바 있다"고 강조했다.

이번 WTO 사무총장 선거에는 유 본부장을 포함해 영국, 나이지리아, 이집트, 케냐, 멕시코, 몰도바, 사우디아라비아 등 8개국 출신 후보가 경합을 벌이고 있다.

일부 외신에서는 응고지 오콘조-이웰라(나이지리아) 후보나 아미나 모하메드(케냐) 후보가 유리하다는 관측이 나온다. 여성이라는 점, 아프리카에서 WTO 사무총장이 배출된 적이 없다는 점 등을 근거로 내세웠다.

이에 대해 유 본부장은 "사실 WTO에는 사무총장의 지역별 배분이나 규칙에 관한 규정은 없다"며 "지금은 평상시가 아니라 WTO가 심각한 위기에 처한 상황이므로 실제 WTO 개혁 성과를 낼 능력과 자질을 갖췄는지를 더 중요하게 평가하는 게 회원국들의 분위기"라고 밝혔다.

WTO 선거가 미국과 중국의 '편 가르기'가 될 것이란 관측에 대해선 "'친중이냐 친미냐'고 물으면 전 '친회원국'이라고 답한다"고 말했다.

그는 "미국, 중국 모두와 자유무역협정(FTA)을 체결하는 데 참여했다"며 "양국과의 이런 경험은 각국의 분열 위기로 WTO가 교착 상태에 빠진 상황에서 큰 자산이 될 것"이라고 덧붙였다.

유 본부장은 귀국 이후 각국 통상장관과 유선으로 통화하며 지지교섭 활동을 이어오고 있다. 현재까지 30여개국을 대상으로 유선으로 지지교섭을 했으며 이날은 아프리카 8개국 대사들과 오찬을 했다.

한편 WTO는 다음 달 6일까지 선거운동 기간을 거쳐 다음 달 7일부터 최대 2개월 동안 회원국 간 협의 절차를 진행한다.

협의 절차는 총 3라운드로 구성되며, 회원국들이 라운드마다 선호 후보를 밝히고 이를 토대로 후보 일부를 제외해가는 방식으로 진행된다.

1라운드에서는 8명 중 3명을 탈락시키고 2라운드에서는 5명 중 3명을 떨어뜨리게 된다. 3라운드에서는 후보 2명 중 최종 1명을 컨센서스(의견일치) 방식을 통해 사무총장으로 추대한다.

