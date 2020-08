충남, ‘350억원 규모 펀드’ 조성…중소·벤처기업 지원

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도가 350억원 규모의 펀드를 조성해 중소·벤처기업을 지원한다.

6일 도에 따르면 펀드는 중소벤처기업부, 충남테크노파크, 투자운용사 ㈜티인베스트먼드 등이 투자조합을 결성해 마련한다.

펀드는 도 30억원, 정부 모태펀드 175억원, 펀드 운용사 10억원, 중소기업은행 등 4개 조합원 50억원 등을 출자해 265억원을 조기결성한 후 올해 11월 5일까지 추가 출자자를 모집해 85억원을 추가로 조성하는 방식으로 마련된다.

도는 향후 8년간 펀드를 운용하면서 업력 3년 이내의 중소·벤처기업과 창업자로서 설립 후 연간 매출액 20억원 이하의 중소·벤처기업에 약정 총액의 60% 이상을 투자할 계획이다.

또 지역 소재 기업 또는 도내 이전 기업을 대상으로 75억원 이상을 투자한다.

김석필 도 경제실장은 “펀드 조성 및 활용으로 지역 벤처창업 생태계가 활성화하길 기대한다”며 “도는 앞으로도 기술경쟁력을 가진 초기 스타트업을 발굴하고 스타트업 투자시장을 활성화 하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

