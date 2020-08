한국시멘트협회, 코로나19 극복 '스테이 스트롱' 캠페인 동참

[아시아경제 김종화 기자]한국시멘트협회는 6일, 이현준 한국시멘트협회장(現 쌍용양회 대표)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복과 조기 종식을 응원하는 '스테이 스트롱(Stay Strong) 캠페인'에 동참한다고 밝혔다.

지난 3월 글로벌 릴레이 공익캠페인으로 외교부에서 시작한 이 캠페인은 "스테이 스트롱(Stay Strong, 강하게 버티자)", "코로나19와 싸우자(Fight against COVID-19)"라는 격려 문구를 강조하며, 다음 번 캠페인 참여자를 지명하는 방식으로 진행된다. 코로나19 확산 상황에서 개인 위생을 철저히 하면서 코로나19와의 싸움을 반드시 이겨내자는 의미를 담고 있다.

이현준 회장은 한국건설순환자원학회 김진만 회장의 지명을 받아 캠페인에 동참했는데 "시멘트업계와 함께 이겨냅시다"라는 문구를 통해 코로나19 극복을 위해 한국시멘트협회 9개 회원사와 임직원 모두가 적극 동참하겠다는 메시지를 전달했다. 이 회장은 또 코로나19의 종식을 위해 사회 곳곳에서 노력중인 의료진을 비롯한 관계자들의 노고에도 감사를 표했다.

이현준 회장은 다음 캠페인 참여자로 이정환 한국주택금융공사 사장을 지명했다.

