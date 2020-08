광주 동구, 31일까지 금연구역 집중 지도·단속 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 민원다발지역을 포함해 금연구역에 대한 집중 지도·단속을 실시한다고 6일 밝혔다.

오는 31일까지 실시되는 집중단속은 관내 금연구역으로 지정된 4571개소에 대해 6명의 금연지도원이 3개조로 나눠 주간은 물론 야간 및 휴일에도 단속을 실시할 계획이다.

이번 단속은 공공청사, 도시공원, 버스정류소를 포함해 민원다발지역인 PC방, 의료기관, 국립문화아시아전당 등을 중심으로 금연구역 내 흡연 행위에 대한 단속을 실시한다.

더불어 금연구역 시설기준 이행상태, 흡연실 설치기준 준수여부 등 금연시설의 위반사항 점검도 함께 이뤄진다.

현재 ‘국민건강증진법’에서 지정한 공중이용시설과 어린이집·유치원 등의 금연구역 과태료는 10만 원, ‘광주광역시 동구 금연 환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례’로 지정된 도시공원·버스정류장과 같은 금연구역 과태료는 2만 원이 부과된다.

임택 동구청장은 “최근 코로나19 확산 속에 흡연자들이 감염위험이 높은 고위험군으로 분류됨에 따라 건강을 위한 금연실천이 그 어느 때보다 요구된다”며 “지속적인 지도·단속과 금연 캠페인으로 간접흡연 피해를 줄이고 금연문화가 정착될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

