스타필드 하남, 전통시장 브랜딩·시그니처 메뉴 개발 돕는다

하남시사회복지협의회와 업무협약 체결

[아시아경제 차민영 기자] 신세계프라퍼티는 스타필드 하남이 하남시사회복지협의회와 전통시장의 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결하고 지역사회와의 상생키로 했다고 6일 밝혔다.

스타필드 하남에서 열린 이번 협약식에는 김재근 덕풍시장연합회장, 이재선 덕풍5일장회장, 여봉열 신장시장연합회장 등 하남 전통시장 관계자와 유희선 하남시사회복지협의회장, 이정림 스타필드 하남 점장 등이 참석했다.

스타필드 하남은 하남시 대표 전통시장인 덕풍시장과 신장시장을 활성화하고 지역 명소로 자리매김할 수 있도록 함께 노력할 방침이다. 앞서 스타필드 하남은 작년부터 덕풍, 신장시장 상인연합회의 추천을 받아 상점들의 대면 디자인 개선을 진행해왔다. 올 초부터 6개월간 상인연합회와 협의를 통해 전통시장에 필요한 상생 프로그램을 선정했다. 시장 활성화를 통해 지역사회에 실질적인 도움이 되는 상생 모델을 키워 나가는 데 중점을 뒀다.

우선 덕풍시장 오일장의 브랜딩을 추진한다. 오랜 전통이 있는 오일장을 잘 알리기 위해 오일장의 브랜드아이덴티티(BI) 개발 및 시장의 스토리를 홍보하고 해외 유명 전통시장을 연구하여 상품 연출 컨설팅, 진열대 디자인 및 매장환경 개선을 지원한다.

또 정부 지원으로 현대화가 진행 중인 신장시장에서는 시그니처 메뉴를 개발한다. 유명 셰프의 컨설팅으로 시그니처 메뉴를 개발, 신장시장 먹거리를 활성화하고 하남시 사회복지협의회가 운영 중인 푸드뱅크 사업과 연계해 관내 취약계층에게 도시락 패키지를 기부한다. 이를 통해 정기 고정매출을 확보한다는 방침이다.

스타필드 하남은 전통시장 개선활동에만 그치는 것이 아니라 실제 효과를 측정하고 분석을 통해 소상공인 및 시장관계자에게 피드백하고 검증된 사례를 타점포까지 확대 적용할 예정이다.

임영록 신세계프라퍼티 대표는 “앞으로도 스타필드는 지역과 함께 적극적인 상생활동을 진행하여 우수 상생 모델을 만들고, 스타필드를 찾아주시는 고객들에게도 역사와 전통이 있는 지역 전통시장을 널리 알릴 수 있도록 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 스타필드를 운영하는 신세계프라퍼티는 2016년 스타필드 하남, 2017년 스타필드 고양 오픈 이후 지금까지 지역 상생을 위한 노력을 지속적으로 펼쳐왔다. 지역 전통시장의 낙후된 환경을 개선하고, 스타필드 내 미디어를 통한 전통시장 홍보, 쇼핑몰 내부 상생매장 운영 등이 대표적이다. 올해 9월 오픈 예정인 스타필드 안성도 안성시와 협약을 통해 지역 대표 농·특산물 판로를 제공하기로 했으며, 전통시장의 현대화, 고객센터 구성 등 상생을 위한 노력을 이어나가고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr