트럼프 "美 벗겨먹는 동맹국에 방위비 청구"(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 재선시 동맹국에 대한 방위비 분담금 압박을 정책의 최우선과제로 삼겠다고 강조했다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 연임시 최우선 과제에 대한 질문을 받고 이같이 밝혔다. 그는 "나는 수년간 우리에게 바가지를 씌운 다른 나라들로부터 무역을 되찾고 있다"며 "우리의 동맹국들 또한 몇 년 동안 우리를 벗겨 먹고 있다"면서 "그들은 대금을 지불하지 않고 있다. 그들은 체납하고 있다"고 주장했다. 트럼프 대통령은 "모두가 그들은 멋진 동맹국이라고 말하지만 그들은 청구서를 지불해야 한다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 독일주둔 미군 감축 사례를 거론했다. 그는 "그들은 우리에게 수십억 달러를 빚지고 북대서양조약기구(NATO)에 수십억 달러를 빚졌다"며 "그들(독일)은 부유한 국가이고, 청구서를 지불해야 한다"고 말했다. 이어 "왜 우리는 (다른)나라들을 방어해야 하고 보상을 받지 않아야 하는가"라고 강조했다.

트럼프 대통령이 방위비 부담과 관련해 독일과 함께 동맹국들 전체적으로 문제가 있다는 식으로 발언한 만큼 재선 성공시 독일은 물론 한국, 일본 등 동맹국에 대한 방위비 분담금 압박이 더욱 강해질 가능성이 커졌다.

이미 미국은 신임 주한미군 방위비 분담금 협상대표에 도너 웰턴을 임명하면서 한국은 물론 일본을 포함해 미국이 세계적으로 진행하고 있는 다른 방위협력 관련 사안과 분담금 협상을 관장할 것이라고 공언하며 방위비 분담금 협상의 변화를 예고한 바있다.

대선이 3개월 앞으로 다가왔지만 올해 각당의 대선후보 지명 전당대회는 예년과는 극히 다른 모습을 하게 됐다.

트럼프 대통령은 이날 인터뷰에서 백악관에서 공화당 대선후보 지명 수락연설을 할 수도 있다고 언급했다. 앞서 트럼프 대통령은 오는 24~27일 플로리다 잭슨빌에서 예정됐던 공화당 전당대회를 취소했지만 후보 지명 수락연설을 어디에서 할지는 밝히지 않았었다.

트럼프 대통령이 비용문제를 들며 "그것을 백악관에서 하는 것을 생각하고 있다. 나는 아마도 백악관에서 생중계로 할 것"이라고 말하자 미 정가에서는 즉각 비판론이 터져나왔다. 현직 대통령이 백악관에서 수락 연설을 하면 연방 예산으로 공무를 수행하는 공직자의 정치활동을 제한한 법률인 해치법(Hatch Act)을 위반한다는 지적이다.

민주당의 전당대회 계획도 대폭 변경됐다. 민주당은 이날 오는 17~20일 사이 예정한 전당대회 모든 일정을 화상으로 진행키로 결정했다. 민주당 전국 위원회는 이날 발표한 성명에서 보건 당국의 조언을 받아들여 밀워키에서 예정된 전당대회에 연설자들이 참석하지 않을 것이라고 밝혔다.

이에 따라 민주당 대선 후보인 조 바이든 전 부통령은 화상연설을 통해 지명 수락 연설을 해야 한다. 톰 페레즈 민주당 전국위원장은 이번 결정에 대해 "(화상 전당대회개최 결정이) 바이든이 백악관에 가지고 갈 미국에 필요한 안정되고 책임있는 리더십"이라고 주장했다.

