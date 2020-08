[아시아경제 김민영 기자] 신현준 한국신용정보원장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 헌신하는 의료진에게 감사의 마음을 전하는 '#덕분에 챌린지' 릴레이에 동참했다.

신 원장은 6일 “방역 최전선에서 묵묵히 최선을 다하고 있는 의료진의 노고에 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “신용정보원 임직원 모두가 철저한 방역과 생활 속 거리두기 실천으로 코로나19 확산 방지를 위해 노력하겠다”고 말했다. 이날 신용정보원 임직원들도 이 캠페인에 함께 했다.

신 원장은 다음 참여자로 최재영 국제금융센터장을 지목했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr