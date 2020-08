[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 5,170 전일대비 30 등락률 -0.58% 거래량 309,933 전일가 5,200 2020.08.05 15:30 장중(20분지연) close = 계열사인 청도넥센윤태유한공사에 529억원 규모의 채무 보증 결정.

◆ 코웨이 코웨이 021240 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 1,000 등락률 -1.33% 거래량 208,386 전일가 75,200 2020.08.05 15:30 장중(20분지연) close = 2분기 영업이익은 전년 대비 22.4% 증가한 1692억원으로 잠정 집계. 같은 기간 매출액은 6.6% 늘어난 8055억원.

◆ 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 15,450 전일대비 100 등락률 +0.65% 거래량 56,838 전일가 15,350 2020.08.05 15:30 장중(20분지연) close = 2분기 영업손실은 전년 대비 적자 규모가 확대된 847억원으로 잠정 집계. 같은 기간 매출액은 88.5% 줄어든 360억원.

◆ 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 787,000 전일대비 52,000 등락률 +7.07% 거래량 521,095 전일가 735,000 2020.08.05 15:30 장중(20분지연) close = 'GlaxoSmithKline Trading Services Limited'와 4394억원 규모의 의약품 위탁생산 계약 체결.

◆ 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 9,980 전일대비 20 등락률 -0.20% 거래량 126,239 전일가 10,000 2020.08.05 15:30 장중(20분지연) close = 1092억원(보통주 1500만주) 규모의 유상증자 결정.

◆ 동원산업 동원산업 006040 | 코스피 증권정보 현재가 200,500 전일대비 1,000 등락률 -0.50% 거래량 12,805 전일가 201,500 2020.08.05 15:30 장중(20분지연) close = 종속회사 동원로엑스가 동원로엑스광양을 흡수합병하기로 결정.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr