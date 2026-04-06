다음달 약 400억원 규모 주식 우선 매수

코스피 상장사 넷마블 넷마블 close 증권정보 251270 KOSPI 현재가 49,800 전일대비 200 등락률 -0.40% 거래량 134,572 전일가 50,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 "1년에 1000만원 올랐대" 연봉 1억 찍었다…은행·대기업 뺨치는 '이 회사' 넷마블, '방준혁 체제' 안정에 집중…"AI 중심 개발 혁신, 최우선 과제" 넷마블, 넷마블네오 상장 중단…완전자회사 편입 전 종목 시세 보기 이 계열사 코웨이 코웨이 close 증권정보 021240 KOSPI 현재가 72,300 전일대비 300 등락률 +0.42% 거래량 79,552 전일가 72,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 얼라인, 6개 상장사 주총서 '최초' 기록 얼라인 "주총 4주전 소집공고 제안 대부분 수용 안해" 얼라인파트너스, 가비아 상대 의안상정 가처분 신청 전 종목 시세 보기 주식 매수에 나섰다.

서울 구로구 넷마블 본사. 강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

넷마블은 공시를 통해 코웨이 주식 208만3333주를 약 1500억원에 장내 매수한다고 6일 밝혔다. 향후 1년간 분할 매수를 진행할 예정이다.

우선 오는 5월 7일부터 6월 5일까지 한 달간 약 400억원 규모의 주식을 매수할 예정이다.

넷마블은 현재 코웨이 지분 26%를 확보하고 있는데 이번 매수가 완료되면 지분율은 약 29%로 상승하게 된다.

앞서 넷마블은 최근 3년간 코웨이로부터 1098억 원의 배당수익과 3000억 원 규모의 지분법 이익을 확보했다. 지분이 확대됨에 따라 향후 배당금 규모와 지분법 평가이익은 더욱 커질 것으로 전망된다.

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넷마블은 "이번 주식 매수는 지배구조 안정화와 재무건전성 제고라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 전략적 투자"라며 "이는 회사가 그동안 지속해온 투자자산 유동화 재원 중 일부를 활용하는 것으로, 게임 본업에 미치는 영향은 전혀 없다"고 말했다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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