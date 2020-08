김정은, '코로나 봉쇄' 개성시민 식량·생활비 특별지원 지시(종합)

당 중앙위 7기 제4차 정무국회의 개최

신규 부서 창설·간부사업 평가 등 논의

김정은 북한 국무위원장이 당 중앙위원회 정무국회의를 열고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 봉쇄된 개성시민들에게 식량과 생활보장금을 특별지원하라고 지시했다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 6일 "조선로동당 중앙위원회 제7기 제4차 정무국회의가 8월 5일 당중앙위원회 본부청사에서 진행되였다"면서 이같이 보도했다.

김 위원장은 이번 회의를 주재하면서 "국가최대비상체제의 요구에 따라 완전봉쇄된 개성시의 방역형편과 실태보고서를 료해(분석)하고 봉쇄지역 인민들의 생활안정을 위해 식량과 생활보장금을 당 중앙이 특별지원할 데 대한 문제를 토의결정했으며 이와 관련한 긴급조치들을 취할 것을 해당 부문에 지시했다"고 통신은 전했다.

북한은 지난 24일 개성으로 월북한 탈북민의 코로나19 감염이 의심된다며 국가비상방역체계를 '최대비상체제'로 전환하고 특별경보를 발령했으며, 개성시를 완전 봉쇄했다.

이날 회의에서는 신규 부서 창설과 인사 사업 평가방안도 논의됐다.

통신은 "정무국 회의에서는 당 중앙위원회에 새로운 부서를 내올 데 대한 기구 문제를 검토·심의했으며, 당 안의 간부(인사) 사업체계를 획기적으로 개선하기 위한 방도적 문제들에 대해 연구협의했다"며 "정부 기관의 주요직제 간부들의 사업정형에 대하여 평가하고 해당한 대책에 대하여 합의했다"고 보도했다. 북한이 향후 노동당과 내각 등 주요 국가기구 인사와 간부들의 업무 체계를 혁신적으로 개편하려는 것이라는 분석이 나온다. 이외에도 당 내부사업의 실무적 문제를 토의·승인했다고 통신은 전했다.

김 위원장은 "당중앙위원회 정무국 성원들이 무한한 책임성과 헌신성을 발휘하여 담당한 부문의 사업들을 결정적으로 개선하며 당중앙의 결정을 충실히 집행하기 위한 올바른 사업방향과 중심을 유지하고 조직사업을 면밀히 짜고들어 모든 사업을 당중앙의 사상과 방침적요구에 맞게 혁명적으로 조직 전개해나나가야 한다"고 강조했다.

북한이 당 중앙위 정무국 회의 내용을 공개한 것은 이번이 처음이다. 정무국 회의를 열고 당내 직제 개편을 논의하는 과정을 언론에 공개한 것은 , 김정은 집권 이후 국정운영 및 정책결정 과정에서 절차를 중시하는 기조를 드러내는 것으로 해석된다.

정무국은 지난 2016년 노동당 7차 대회에서 신설됐으며, 당 중앙위 부서를 담당하는 부위원장들로 중심으로 구성됐다.

이날 회의에는 정무국 성원들인 박봉주·리병철·리일환·최휘·김덕훈·박태성·김영철·김형준 당 부위원장과 노동당 내 주요 부서 간부들이 참석했다.

한편 이날 회의에서 장마 대책은 안건으로 다뤄지지 않았다. 북한은 지난달 19일부터 이어진 장마에 대동강 범람 위기가 커지면서 수해 대비에 만전을 기하고 있다. 특히 이번 비는 북한의 대표적인 곡창지인 황해도에 집중돼 농작물 생산량이 감소할 것으로 우려된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr