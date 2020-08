[속보] 올림픽대로,강변북로,동부간선 등 곳곳 교통통제.. 출근길 비상

속보[아시아경제 한승곤 기자] 새벽부터 서울과 경기 북부지역 등을 중심으로 집중호우가 이어지고 팔당댐과 소양강댐 방류량까지 늘면서 6일 서울 여러곳의 도로에서 차량 통행이 통제되고 있다. 출근길 혼잡이 예상돼 서울시 등에서는 대중교통 이용을 비롯한 대책을 마련해 줄 것을 안내 중이다.

서울시 등에 따르면 이날 오전 3시50분부터 동부간선도로의 수락지하차도∼성수JC 구간의 차량 통행이 전면 통제되고 있다.

오전 3시10분부터는 강변북로 원효대교 북단∼의사협회 진입로 간 양방향 교통이 통제됐으며, 내부순환도로는 마장램프∼성수JC 구간도 오전 2시20분께부터 양방향 차량 통행이 통제되고 있다.

올림픽대로 동작대교∼염창나들목 구간도 전날 밤 9시25분께부터 양방향 전면 통제되고 있다.

