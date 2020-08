서울시, 구 서울역사 폐쇄 램프 활용 방안 공모

[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 20년 가까이 방치한 구(舊)서울역사 폐쇄 램프의 활용 방안을 공모한다고 6일 밝혔다.

응모 자격 요건은 따로 없으며 내달 14일까지 시청 본관 1층 로비에서 현장 접수한다. 총 5개 작품을 선정하며 1등 500만원 등 총상금 1500만원을 준다. 선정된 작품에는 추후 현상설계공모를 진행할 때 참여 우선권을 줄 예정이다.

공모 관련 자세한 내용은 별도 홈페이지를 참조하면 된다.

구서울역사 폐쇄 램프는 높이 약 20m, 연면적 1159㎡ 규모다. 진·출입로가 이중 나선형으로 분리된 독특한 구조다. 과거 주차 램프로 썼으며 2003년 서울역 신역사가 생기면서 폐쇄됐다. 시는 폐쇄 램프를 오는 10월 개통 예정인 공중보행교와 연결해 서울로7017까지 잇는다는 기본 구상을 가지고 있다.

류훈 서울시 도시재생실장은 "버려진 도심 공간을 재생해 서울로7017과 서울역을 찾는 사람들에게 다양한 공공 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

