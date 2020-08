[아시아경제 강나훔 기자] KBS 라디오 생방송 중 한 남성이 스튜디오 유리창을 깨는 소동이 벌어졌다.

5일 경찰 등에 따르면 이날 오후 3시 40분께 여의도 KBS 본관 앞 공개 라디오홀에서 외부인으로 추정되는 40대 한 남성이 곡괭이로 스튜디오 외벽 유리창을 깼다.

당시 스튜디오에선 KBS쿨FM(89.1㎒) '황정민의 뮤직쇼'가 생방송 되던 중이었다. 해당 방송은 '보이는 라디오'로 실시간 중계됐고, 유리창이 깨지는 소리도 라디오 전파를 탔다.

DJ를 맡은 황정민은 스튜디오를 떠났고, 게스트 김형규가 대신 방송을 마무리했다. 유리창을 파손한 남성은 출동한 경찰과 KBS 직원에 의해 제압된 것으로 전해졌다.

KBS 측은 이번 사건과 관련해 공식 입장을 준비 중인 것으로 알려졌다.

