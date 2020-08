세종문화회관 안전한 공연관람 위해 무인 검표 시스템 도입

[아시아경제 박병희 기자] 세종문화회관이 무인 검표 시스템을 도입·운영한다. 포스트 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대의 안전한 공연 관람을 위한 비대면 서비스를 강화하는 조치의 일환이다.

세종문화회관은 코로나19 확산 이후 공연장 방역 확대를 시작으로 QR코드를 활용한 전자 문진 시스템 도입, 비대면 열화상 카메라 설치 등 관객들의 안전한 공연 관람을 위한 방역 조치를 선제적으로 도입해 시행했다. 이번 무인 검표 시스템 '스피드 게이트'는 세종문화회관이 비대면 서비스를 좀더 강화하기 위한 조처의 일환이다.

관객은 티켓에 인쇄된 고유 QR코드를 무인검표시스템에 직접 인식해 입장할 수 있다. 이에 따라 안내원 또는 타인과의 접촉을 최소화할 수 있다. 기존에는 공연장 안내원이 직접 입장권을 확인하고 수표하는 방식이었지만 스피드 게이트를 이용하면 QR코드를 활용해 비대면으로 입장할 수 있다. 세종문화회관은 그 동안 주차 할인, 무인물품보관소 등에 이용할 수 있는 티켓 QR코드를 활용하고 있었으며, 이번 무인검표시스템 적용을 통해 티켓 QR코드 하나로 다양한 서비스를 제공받을 수 있게 됐다.

관객들은 티켓을 검표시스템에 인식함과 동시에, 시스템의 모니터를 통해 본인의 좌석번호를 다시 한번 확인할 수 있다. 또한, 공연장 운영에 있어서는 검표시스템을 통해 수집한 데이터를 바탕으로 실시간 입장관객 현황도 파악할 수 있다.

세종문화회관은 오는 11일 오후 8시 세종S씨어터에서 진행되는 뮤지컬 '머더 발라드' 공연부터 무인검표시스템을 운영할 계획이다.

