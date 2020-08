조승래 더불어민주당 의원이 5일 국회에서 열린 '한-미 미사일지침 개정에 떄른 향후 우주 정책 방향 모색 긴급 좌담회'를 주재하고 있다. 이날 좌담회에서는 우주산업 연구개발 환경 변화에 따른 정책적 대안에 대해 논의했다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.