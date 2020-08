송갑석 의원, 보도육교 보수·어린이집 신축 등 특교세 12억 확보

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 송갑석 의원(더불어민주당·광주 서구갑)은 광주광역시 서구 관내 보도육교 보수사업 7억, 국공립 유덕어린이집 신축 5억 등 특별교부세 12억 원을 확보했다고 5일 밝혔다.

송 의원은 “관내 보도육교 노후화로 곳곳의 시설물이 녹슬고 파손돼 보행자 안전에 대한 시민들의 우려가 많았다”며 “이번 사업으로 시민 안전과 도시미관 개선에 큰 도움이 되길 기대한다”고 밝혔다.

또 “유덕어린이집은 준공된 지 24년이 지나 낡고 협소할 뿐만 아니라 누수·균열까지 발생하는 등 보육환경 개선이 시급했다”면서 “어린이집 신축으로 더 나은 보육서비스를 제공하게 될 것”이라고 강조했다.

보도육교 보수사업은 서구 양동, 농성동, 금호동, 화정동, 치평동, 유촌동 일원의 시설물을 대상으로 이뤄질 계획이며, 약 30만 명의 시민들이 혜택을 입을 것으로 기대된다.

유덕어린이집은 총 사업비 23억 원 중 이번 특별교부세 5억 원으로 부족 예산을 충당하고, 올해 9월 공사를 시작해 내년 2월 완공될 예정이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr