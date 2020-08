두산밥캣, 中 소형 굴착기 시장 공략 본격화…현지서 직접 생산

[아시아경제 이기민 기자] 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 26,700 전일대비 50 등락률 +0.19% 거래량 70,541 전일가 26,650 2020.08.05 09:53 장중(20분지연) close 이 중국에서 1~2t급 소형 굴착기를 직접 생산하고 중국 소형 건설기계 시장 본격 공략에 나섰다고 5일 밝혔다.

두산밥캣은 소형 굴착기 자체 생산을 통해 한층 강화된 원가 경쟁력과 빠른 고객 수요 대응으로 중국 시장 점유율을 확대할 계획이라고 설명했다.

이번에 양산을 시작한 소형 굴착기는 E17Z과 E20Z 두 가지 모델로, 두산밥캣의 중국 쑤저우 공장에서 생산된다. 두 모델 모두 1~2톤급의 소형 장비로 회전반경을 최소화한 소선회(ZTS, Zero-tail Swing)방식을 적용해 좁은 공간에서도 작업 효율성을 극대화할 수 있는 것이 특징이다.

기존에는 체코 공장에서 수입해 판매지만 중국 내에서 자체 생산하게 되면서 가격 경쟁력을 높이고 발주부터 납품까지 소요되는 기간을 줄여 수요 변화에 신속하게 대응할 수 있게 됐다고 두산밥캣은 밝혔다.

현재 두산밥캣이 공략 중인 중국의 3t급 이하 소형 굴착기 시장은 연 7000여대 규모다. 중국 내 소형 굴착기 시장은 2016년부터 지난해까지 연평균 약 80%의 가파른 성장률을 기록하고 있다. 두산밥캣은 높은 제품 경쟁력과 차별화된 파이낸싱 프로그램 제공으로 3년내 두 자릿수의 시장점유율을 달성한다는 계획이다.

두산밥캣 관계자는 “중국 소형 굴착기 시장은 도시화 진전에 따른 실내작업 증가, 인건비 상승 등과 맞물려 향후에도 높은 성장세가 지속될 것으로 예상된다” 며 “중국을 생산거점으로 아시아 뿐만 아니라 오세아니아, 라틴아메리카 등 성장 잠재력이 높은 신흥시장로의 판매를 지속 확대할 계획이다”고 말했다.

한편 두산밥캣은 지난 2017년 중국 시장 맞춤형으로 개발한 소형 로더 제품 ‘어스포스(Earthforce)’를 중국에서 출시한데 이어, 지난해에는 소형 로더 중 가장 작은 사이즈인 S70의 중국 현지 생산을 개시하는 등 중국 소형 건설기계 시장에서 사업을 확대하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr