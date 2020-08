김해시, 2020 인구주택총조사 요원 모집

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 김해시는 오는 10월 15일부터 전국에 실시하는 ‘2020년 인구주택총조사’에 참여할 조사 요원을 모집한다고 4일 밝혔다.

인구주택총조사는 5년마다 실시하는 전국 규모의 통계조사로 인구·주택을 조사해 국가 주요 정책과 기업활동 등에 필요한 정보를 제공하는 국가 통계다.

모집 인원은 인구주택총조사를 총괄하는 총관리자 1명, 현장조사 지도와 지원을 담당하는 조사관리자 19명, 조사지원관리자 10명, 실제 현장에서 조사를 담당하는 조사원 145명 등 총 175명이다.

신청자격은 김해시에 거주하는 만18세 이상, 조사에 전념할 수 사람으로 가구 주택기초조사, 인구주택총조사 등 대규모 통계조사 유경험자, 저소득층, 장애인, 다자녀 보육 가구 등을 우대해 선발한다.

신청은 4일 ~ 9월 3일까지이며 인구주택총조사 홈페이지에서 신청하거나 김해시 스마트도시담당관 데이터융합팀에 비치된 채용신청서를 작성해 본인이 직접 접수하면 된다.

