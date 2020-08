[8·4 공급대책] 태릉 1만가구 · 과천청사 부지 4000가구 짓는다

서울권역 총 13만2000가구 공급

이 중 신규택지 발굴 통해 3만3000가구



태릉CC 1만가구, 정부과천청사 4000가구 등

곳곳의 공공기관 유휴부지도 적극 활용

[아시아경제 유인호 기자, 이춘희 기자] 신규 택지 개발과 유휴 부지 개발을 통해 서울권역에 3만3000가구의 주택이 추가 공급된다.

서울 노원구 태릉골프장(1만가구), 용산구 캠프킴(3100가구), 경기 과천 정부과천청사 일대(4000가구), 서초구 서울지방조달청(1000가구) · 국립외교원 유휴부지(600가구), 마포구 서부면허시업장(3500가구), 수도권 일대 노후우체국 복합개발(1000가구), 상암DMC미매각 부지 등 공공기관 유휴부지 활용(17곳·9400가구) 등이 주요 공급원이다.

강북권역에 가장 큰 규모로 조성되는 신규 택지는 태릉골프장이다. 총 82만㎡(약 25만평)에 1만가구가 들어선다. 송파구 헬리오시티(40만㎡·9510가구)나 강동구 둔촌주공 재건축 예정 단지(62만㎡·1만2032가구)와 비슷한 규모다. 국가 소유 부지인 만큼 개발기간도 최대한 단축할 예정이다.

용산 캠프킴에는 3100가구가 들어선다. 삼각지역 인근에 위치한 용산 캠프킴은 이번에 용적률 상향으로 2000여가구가 늘어난 인근 용산 철도정비창(1만가구) 부지와 함께 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다.

강남권역은 공공기관 유휴부지들이 대거 신규 택지로 공급된다. 서울지방조달청, 국립외교원 유휴부지, LH 서울지역본부(200가구)는 물론 준강남권으로 분류되는 경기 과천정부청사 부지도 활용한다. 여기에는 총 4000가구의 주택을 짓겠다는 복안이다.

서울지방조달청, 국립외교원 유휴부지 등은 종상향(준주거)을 통해 고밀개발된다. 이들 정부 소유 부지는 최대한 청년·신혼부부에게 공급된다. 다만 기대를 모았던 서울무역전시장(SETEC)은 잠실MICE와 연계해 용도전환을 추후 검토하기로 했다.

아울러 한국토지주택공사(LH) 등 공공기관이 소유하면서 업무용 부지 등으로 매각을 계획했던 부지들도 신규 택지로 변모한다. 서울주택도시공사(SH공사) 마곡 미매각 부지(1200가구), 천왕 미매각 부지(400가구), LH 여의도 부지(300가구) 등 4500가구가 들어선다. 이밖에 면목행정타운(1000가구) 등 노후 우체국, 공공청사 등도 주택과 복합개발해 6500가구가 공급된다.

3기 신도시도 주거단지 밀도를 높여 건립가구 수를 39만2000가구에서 41만6000가구로 2만4000가구 늘린다. 정부는 이 같은 신규택지 발굴, 유휴지 활용, 신도시 등 기존 택지 용적률 상향 등을 통해 총 5만7000가구를 내놓겠다는 방침이다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr이춘희 기자 spring@asiae.co.kr